В оккупированном Луганске зафиксирована новая вспышка COVID-19

Новую вспышку коронавируса в оккупированном Луганске выявили в одной из местных больниц. Об этом сообщают "Донбасс. Реалии" со ссылкой на местных медиков.

Сообщается, что несколько медиков и сотрудников больницы №4 получили положительный тест на COVID-19. Известно, что заболели, как минимум, главврач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача. Также сообщается, что эта больница является профильной по приему пациентов с COVID-19.

На сегодня представители самопровозглашенной "Луганской народной республики" о зараженных медиках не сообщают, но накануне объявили о закрытии поликлинического отделения из-за роста количества больных.

Напомним, ранее в Луганске выявили вспышку коронавируса на подстанции ​​скорой помощи. Сообщалось, что диагноз подтвердился у 12 сотрудников. При этом первым заразился врач, который выезжал на вызов к пациенту, у которого четыре дня держалась температура.

Отметим, ранее в Кабинете министров оценили число жителей оккупированного Донбасса. Как заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, в оккупированных районах проживает около 1,6 млн человек.