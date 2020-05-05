Кабмин оценил численность населения ОРДЛО

Иллюстративное фото (УНИАН)

До оккупации в Донецкой области проживало порядка 5 млн человек

На неподконтрольных территориях Донбасса проживают около 1,6 млн человек. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью LB.ua.

Резников отметил, что около 198-200 тыс. населения в ОРДЛО получили российские паспорта, но он считает, что эти люди при реинтеграции Донбасса, скорее всего, уедут.

"Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка пяти миллионов, в Луганской - около двух миллионов. Итого - семь. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало", - отметил он.

Отметим, в правительстве изучают возможность использования данных спутника для проведения переписи населения на оккупированном Донбассе и в аннексированном Россией Крыму, могут использовать спутник.

Напомним, ранее на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждались вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и имплементацией "формулы Штайнмайера".

Вместе с тем, во время заседания ТКГ украинская сторона в очередной раз отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины