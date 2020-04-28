Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У 12 сотрудников подстанции подтвердили заражение коронавирусом

В оккупированном Луганске выявили вспышку коронавируса на подстанции ​​скорой помощи №4. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, у 12 из 20 сотрудников скорой помощи подтвердился положительный результат на COVID-19. Всех их госпитализировали.

При этом сообщается, что первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанина, у которого четыре дня держалась температура.

Из-за вспышки вируса подстанция была закрыта на карантин.

Оккупированная администрация Луганска об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По ее данным, в ОРЛО всего зарегистрировано 119 случаев COVID-19.

Подстанция №4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.

Напомним, подконтрольная России администрация Луганска закрыла въезд и выезд и планирует ввести ограничения на передвижение людей по городу. Также всех работников продуктовых магазинов и аптек обязали заполнить анкеты, по которым будут выдаваться разрешения на перемещение по городу.

Кроме того, на оккупированном Донбассе подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом: умер 74-летний мужчина. В то же время причиной смерти называют сердечно-сосудистую патологию.