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В оккупированном Луганске выявили вспышку коронавируса на подстанции "скорой"

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 18:52
В оккупированном Луганске выявили вспышку коронавируса на подстанции "скорой"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У 12 сотрудников подстанции подтвердили заражение коронавирусом

В оккупированном Луганске выявили вспышку коронавируса на подстанции ​​скорой помощи №4. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, у 12 из 20 сотрудников скорой помощи подтвердился положительный результат на COVID-19. Всех их госпитализировали.

При этом сообщается, что первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанина, у которого четыре дня держалась температура.

Из-за вспышки вируса подстанция была закрыта на карантин.

Оккупированная администрация Луганска об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По ее данным, в ОРЛО всего зарегистрировано 119 случаев COVID-19.

Подстанция №4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.

Напомним, подконтрольная России администрация Луганска закрыла въезд и выезд и планирует ввести ограничения на передвижение людей по городу. Также всех работников продуктовых магазинов и аптек обязали заполнить анкеты, по которым будут выдаваться разрешения на перемещение по городу.

Кроме того, на оккупированном Донбассе подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом: умер 74-летний мужчина. В то же время причиной смерти называют сердечно-сосудистую патологию.

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