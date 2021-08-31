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В оккупированном Крыму приговорили 10 жителей за отказ от службы в армии России

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Симферополь, Вторник 31 августа 2021 15:40
В оккупированном Крыму приговорили 10 жителей за отказ от службы в армии России Фото: оккупанты приговорили 10 жителей Крыма за отказ от службы в армии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В июле этого года правозащитники зафиксировали 14 новых уголовных дел и 10 приговоров в отношении жителей оккупированного Крыма за уклонение от службы в армии России. Всего на конец прошлого месяца таких дел на полуострове заведено около 260.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Крымской правозащитной группы.

По ее данным, в июле оккупанты завели 14 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 238 УК России (уклонение от службы в вооруженных силах РФ). Кроме того, отмечают правозащитники, было вынесено 10 новых приговоров по этой статье.

Всего на конец июля правозащитники зафиксировали 258 уголовных дел за уклонение от службы в армии РФ, которые переданы на рассмотрение "судов" Крыма.

"По 232 из них уже вынесены приговоры, еще 26 находятся на стадии рассмотрения", - уточнили в организации.

Напомним, в апреле 2021 года оккупанты в Крыму начали очередную призывную кампанию на службу в российскую армию. МИД Украины выразил протест и призвал международное сообщество дать надлежащую оценку таким действиям Москвы.

Отметим, в конце марта США опубликовали доклад о ситуации с правами человека в Крыму. В документе говорится о том, что Россия использует уклонение от военного призыва для преследования крымчан.

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