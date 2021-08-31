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В окупованому Криму засудили 10 жителів за відмову від служби в армії Росії

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Симферополь, Вівторок 31 серпня 2021 15:40
В окупованому Криму засудили 10 жителів за відмову від служби в армії Росії Фото: окупанти засудили 10 жителів Криму за відмову від служби в армії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У липні цього року правозахисники зафіксували 14 нових кримінальних справ і 10 вироків щодо жителів окупованого Криму за ухилення від служби в армії Росії. Всього на кінець минулого місяця таких справ на півострові заведено близько 260.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кримської правозахисної групи.

За її даними, в липні окупанти завели 14 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за ст. 238 КК Росії (ухилення від служби в Збройних силах РФ). Крім того, зазначають правозахисники, було винесено 10 нових вироків за цією статтею.

Всього на кінець липня правозахисники зафіксували 258 кримінальних справ за ухилення від служби в армії РФ, які передані на розгляд "судів" Криму.

"По 232 з них вже винесені вироки, ще 26 знаходяться на стадії розгляду", - уточнили в організації.

Нагадаємо, в квітні 2021 року окупанти в Криму почали чергову призовну кампанію на службу в російську армію. МЗС України висловило протест і закликав міжнародну спільноту дати належну оцінку таким діям Москви.

Зазначимо, наприкінці березня США опублікували доповідь про ситуацію з правами людини в Криму. У документі йдеться про те, що Росія використовує ухилення від військового призову для переслідування кримчан.

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