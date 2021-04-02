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МИД: незаконный призыв украинцев в Крыму Россией является военным преступлением

Новина українською → Крым, Пятница 02 апреля 2021 01:41
МИД: незаконный призыв украинцев в Крыму Россией является военным преступлением Фото: Россия начала очередной призыв в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министерство иностранных дел называет военным преступлением России и осуждает призыв во вражескую армию граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму. Москва продолжает нарушать международное право.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Начиная с 2015 года, российская оккупационная администрация уже провела на полуострове 12 призывных кампаний, незаконно призвав около 28 тысяч человек, а 1 апреля 2021 начинает очередную призывную кампанию.

"Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку таким действиям РФ на временно оккупированной территории, продолжить и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью возвращения РФ к соблюдению норм и принципов международного права", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что несогласных с принудительным призывом крымчан оккупационная администрация подвергает уголовному преследованию, что также является нарушением Четвертой Женевской конвенции.

Кроме того, также вопреки нормам международного гуманитарного права осуществляется пропаганда службы в армии государства-агрессора, в том числе и среди детей.

В министерстве отмечают, что Украина продолжает документировать нарушения РФ норм международного права и принимает меры для привлечения России к международно-правовой ответственности.

Напомним, недавно США опубликовали доклад о ситуации с правами человека в Крыму. В документе говорится о том, что Россия использует уклонение от военного призыва для преследования крымчан.

Добавим, в январе 2021 года правозащитники зафиксировали 13 новых приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от воинской службы в российской армии.

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