Пытки, необоснованные аресты и обыски: США опубликовали доклад по Крыму

Соединенные Штаты Америки сегодня, 30 марта, опубликовали доклад о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В докладе говорится о том, что российские оккупанты нарушают права жителей полуострова.

Пытках жителей Крыма

США получали большое количество сообщений о том, что оккупанты в Крыму пытали и оскорбляли жителей, которые выступали против оккупации. Наблюдатели за соблюдением прав человека сообщили, что российские оккупанты подвергали крымских татар и этнических украинцев, в частности, физическому насилию.

Например, в январе силовики РФ задержали 17-летнего крымского татарина, избили его и арестовали, после чего доставили в полицейский участок, где пытали электрическим током, избивали и угрожали сексуальным насилием в течение нескольких часов.

В докладе говорится о том, что оккупанты продемонстрировали образец использования карательного психиатрического заключения как средства давления на задержанных. В частности, таким образом, осуществляли давление на крымских татар, осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир".

Произвольные аресты и задержания

Как говорится в докладе, на территории оккупированного Крыма продолжают происходить произвольные аресты и задержания, которые, по мнению наблюдателей, являются средством внушения страха и наказания тех, кто выступает против оккупации. Российские силовики проводят регулярные рейды в поселениях крымских татар, которые сопровождаются задержаниями, допросами и возбуждением уголовных дел.

Отказ от призыва на военную службу в рядах армии РФ также используется как основание для произвольных арестов. С начала оккупации Крыма правозащитники зарегистрировали 8 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в армии РФ.

Кроме того, задержанным часто отказывают в доступе к адвокату во время допроса. Например, двух крымских татар допрашивали 8 часов, в течение которых их адвокатам отказывали в доступе к ним.

Незаконные суды

Все чаще обвиняемых в политически мотивированных делах переводят в Россию для судебных процессов над ними. В тот же время оккупанты ограничивают возможность проведения публичных слушаний, а суды не публикуют приговоры по этим делам.

Также оккупанты мешают подсудимым получить доступ к адвокату, а силовики запугивают свидетелей, чтобы повлиять на их показания.

Ограничение свободы выражения мнений

Российские оккупанты также ограничивают свободу выражения мнений и на территории Крыма. Так, отдельные лица не могут публично критиковать российскую оккупацию, не опасаясь репрессий, поскольку оккупационная власть часто считает инакомыслие "экстремизмом" и преследует людей за это.