В оккупированном Крыму прекратили обслуживание карт Visa и MasterCard

Всех клиентов "Генбанка" переводят на карты платежной системы "Мир"

В оккупированном Российской Федерацией (РФ) Крыму АО "Генбанк", который входит в группу Банка России и находится под западными санкциями, начиная с 14 августа прекратил обслуживать банковские карты платежных систем Visa и MasterCard. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как сообщается, всех клиентов "Генбанка" переводят на карты платежной системы "Мир", которые разработанны российским Центробанком.

Отметим, на данный момент, чтобы рассчитываться платежной картой "Мир" за границей, нужно дополнительно оформлять совместную платежную карту.

В "Генбанке" связывают решение о прекращении операций по Visa и MasterCard с введенными в 2014 году санкциями в отношении российских банков.

Напомним, ранее послы Европейского союза одобрили продление санкций против лиц и компаний, которые несут ответственность за нарушение суверенитета Украины в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что Украина надеется на введение дополнительных санкций против Российской Федерации на основании очередного обращения, поданного в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

РБК-Украина писало, что новая резолюция по оккупированному Крыму, которую готовит Украина на следующую сессию Генассамблеи ООН, будет касаться прав человека.

По словам представителя президента в АР Крым Бориса Бабина, на сегодня текст документа находится в процессе разработки. Предполагается, что резолюцию могут утвердить в начале следующего года на сессии Генассамблеи ООН, которая традиционно начнется в сентябре. Новая резолюция, как и две предыдущие, будет касаться прав человека в Крыму и Севастополе. Документ будет отображать отчеты Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которая работает в Украине.