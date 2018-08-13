Украина надеется на новые санкции против РФ на основании иска в ЕСПЧ

Киев потребует ввести санкции против причастных к нарушению прав украинцев

Украина надеется на введение дополнительных санкций против Российской Федерации на основании очередного обращения, поданного в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Петренко уточнил, что на сегодня Украина подала в ЕСПЧ шесть исков против России. Отметим, последний из них касается украинских политзаключенных. Министр подчеркнул, что четыре первых иска относятся к связанным с аннексией Крыма событиям, а также к нарушениям прав человека на Донбассе. Еще одно обращение было относительно взятия в заложники украинских детей-сирот.

"Шестое заявление касается массового преследования украинских граждан, находящихся на территории РФ, массовых пыток, нарушения права на частную жизнь и выражение по признаку религиозной принадлежности и политических взглядов. Речь идет о 71 украинце. Все они находятся в российских застенках и в тюрьмах", - заявил Петренко.

По его словам, шестой иск в дальнейшем будет дополняться.

"Мы будем добиваться от Европейского суда, чтобы было определено нарушение норм Конвенции, и будем добиваться освобождения этих украинцев….Мы будем обращаться, чтоб это дело было определено как приоритетное", - подчеркнул он.

Петренко также добавил, что Украина будет добиваться введения дополнительных персональных санкций против причастных к нарушению прав украинцев, их похищениям и пыткам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина подала в ЕСПЧ иск против России за нарушения прав политзаключенных.

До этого Европейский суд по правам человека призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение.