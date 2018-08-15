В окупованому Криму припинили обслуговування карток Visa та MasterCard

Всіх клієнтів "Генбанку" переводять на картки платіжної системи "Мір"

В окупованому Російською Федерацією (РФ) Криму АТ "Генбанк", який входить в групу Банку Росії і знаходиться під західними санкціями, починаючи з 14 серпня припинив обслуговувати банківські картки платіжних систем Visa і MasterCard. Про це йдеться в повідомленні прес-служби організації.

Як повідомляється, всіх клієнтів "Генбанку" переводять на картки платіжної системи "Мір", які розроблені російським Центробанком.

Відзначимо, на даний момент, щоб розраховуватися платіжною карткою "Мір" за кордоном, потрібно додатково оформляти спільну платіжну картку.

В "Генбанку" пов'язують рішення про припинення операцій по Visa і MasterCard з введеними в 2014 році санкціями щодо російських банків.

Нагадаємо, раніше посли Європейського союзу схвалили продовження санкцій проти осіб і компаній, які несуть відповідальність за порушення суверенітету України в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що Україна сподівається на введення додаткових санкцій проти Російської Федерації на підставі чергового звернення, поданого в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

РБК-Україна писало, що нова резолюція по окупованому Криму, яку готує Україна на наступну сесію Генасамблеї ООН, буде стосуватися прав людини.

За словами представника президента в АР Крим Бориса Бабіна, на сьогодні текст документа знаходиться в процесі розробки. Передбачається, що резолюцію можуть затвердити на початку наступного року на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно розпочнеться у вересні. Нова резолюція, як і дві попередні, буде стосуватися прав людини в Криму і Севастополі. Документ буде відображати звіти Моніторингової місії ООН з прав людини, яка працює в Україні.