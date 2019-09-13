ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Власть" Крыма готовит детей к службе в вооруженных силах РФ

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 13:07
"Власть" Крыма готовит детей к службе в вооруженных силах РФ
Иллюстративное фото (atr.ua)

Россия таким образом нарушает нормы международного права

Власти оккупированного Крыма проводят среди детей меры, которые направлены на пропаганду войны и вступления в армию РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Отмечается, что подготовка детей происходит к основам военной службы в школах и учебных заведениях.

"Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, непосредственно оказывают давление на сознание детей и молодежи. Таким образом оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что готовят уголовные производства по этому поводу.

"Это нарушает нормы международного гуманитарного права, поэтому прокуратура АР Крым зарегистрировала производства по заявлению ОО "Крымская правозащитная группа" по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). На данный момент решается вопрос определения подследственности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что милитаризация детей происходит на основе выданного 3 апреля 2015 представителями оккупационной власти приказа "О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES заявил, что "самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма". По его словам, у украинских властей есть несколько идей по возвращению полуострова под контроль Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада признала нелегитимными "выборы" в оккупированном Крыму. 11 сентября парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №2119 "О заявлении Верховной рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - Автономная Республика Крым и г. Севастополь".

Президент Эстонии призвала не забывать, что Крым еще оккупирован ЕСПЧ обнародует решение по делу Украины против РФ позже
Новости Украины Крымпреступлениявойска РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь