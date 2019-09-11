Рада признала нелегитимными "выборы" в аннексированном Крыму

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Парламент одобрил соответствующий проект постановления

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2119 "О заявлении Верховной рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - Автономная Республика Крым и г. Севастополь", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект постановления проголосовали 325 парламентариев.

В постановлении ВР осуждается очередное нарушение международного права со стороны Российской Федерации, факт незаконного голосования на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополь и содержится призыв к международному сообществу дать оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов, а также к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РФ.

Напомним, правительство Германии отказалось признавать "местные выборы" в оккупированном Крыму, которые провели 8 сентября. Также Европейский союз в своем официальном заявлении подчеркнул, что не признает результаты местных российских выборов, проведенных на оккупированном Крымском полуострове 8 сентября. Отмечалось, что ЕС остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, на полуострове прошли "выборы" в законодательное собрание Севастополя, а также в "республиканский парламент" и 265 представительных органов оккупационной власти. Украинская прокуратура просила жителей Крыма не участвовать в "выборах" на полуострове.