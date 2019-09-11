ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада признала нелегитимными "выборы" в аннексированном Крыму

Новости » Политика    11.09.2019 - 17:27
Рада признала нелегитимными "выборы" в аннексированном Крыму
Иллюстративное фото (facebook.com aksenov.rk)

Парламент одобрил соответствующий проект постановления

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2119 "О заявлении Верховной рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - Автономная Республика Крым и г. Севастополь", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект постановления проголосовали 325 парламентариев.

В постановлении ВР осуждается очередное нарушение международного права со стороны Российской Федерации, факт незаконного голосования на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополь и содержится призыв к международному сообществу дать оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов, а также к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РФ.

Напомним, правительство Германии отказалось признавать "местные выборы" в оккупированном Крыму, которые провели 8 сентября. Также Европейский союз в своем официальном заявлении подчеркнул, что не признает результаты местных российских выборов, проведенных на оккупированном Крымском полуострове 8 сентября. Отмечалось, что ЕС остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, на полуострове прошли "выборы" в законодательное собрание Севастополя, а также в "республиканский парламент" и 265 представительных органов оккупационной власти. Украинская прокуратура просила жителей Крыма не участвовать в "выборах" на полуострове.

Евросоюз не признает "выборы" в оккупированном Крыму Посольство США осудило "выборы" в Крыму
Новости Украины Крымвыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь