"Влада" Криму готує дітей до служби в збройних силах РФ

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Росія таким чином порушує норми міжнародного права

Влада окупованого Криму проводять серед дітей заходи, які спрямовані на пропаганду війни і вступу в армію РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Криму.

Зазначається, що підготовка дітей відбувається до основ військової служби в школах і навчальних закладах.

"Дітей і молодь навчають основам військових наук, користування вогнепальною зброєю, безпосередньо чинять тиск на свідомість дітей та молоді. Таким чином окупаційна влада готує поповнення числа службовців збройних сил РФ", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі також повідомили, що готують кримінальні провадження з цього приводу.

"Це порушує норми міжнародного гуманітарного права, тому прокуратура АР Крим зареєструвала провадження за заявою ГО "Кримська правозахисна група" за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни). На даний момент вирішується питання визначення підслідності", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що мілітаризація дітей відбувається на основі виданого 3 квітня 2015 представниками окупаційної влади наказу "Про створення Державної бюджетної установи Республіки Крим "Регіональний центр з підготовки до військової служби та військово-патріотичного виховання".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на форумі YES заявив, що "сама складна ситуація буде з поверненням Криму". За його словами, в української влади є кілька ідей щодо повернення півострова під контроль України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада визнала нелегітимними "вибори" в окупованому Криму. 11 вересня парламентарії підтримали за основу та в цілому проект постанови №2119 "Про заяву Верховної ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - Автономна Республіка Крим і м. Севастополь".