В оккупированном Крыму снова ЧП: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Оккупанты заявили, что причиной серьезного задымления, которое было видно за несколько километров, стало возгорание сухой травы. В 13:30 поступило сообщение о пожаре. Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров.

Пожары и взрывы в Крыму

Напомним, что в первой половине августа в Крыму произошла серия крупных возгораний на аэродромах с детонацией боеприпасов.

Ранее сообщалось, что 9 августа в Крыму прозвучали взрывы на авиабазе "Саки", где дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, совершающие налеты на материковую Украину. В Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме в оккупированном Крыму.

16 августа в Крыму снова прогремели взрывы. На этот раз их зафиксировали под Джанкоем, а также на аэродроме в Гвардейском.

Более детально о происшествиях можете узнать в материале РБК-Украина "Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на этот момент".

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