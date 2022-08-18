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В оккупированном Крыму снова ЧП: что известно

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Четверг 18 августа 2022 16:22
В оккупированном Крыму снова ЧП: что известно Фото: в селе Снежном на западе Крыма возник сильный пожар (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Возле сел Снежное и Зайцево Черноморского района на западе Крыма возник сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Оккупанты заявили, что причиной серьезного задымления, которое было видно за несколько километров, стало возгорание сухой травы. В 13:30 поступило сообщение о пожаре. Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров.

В оккупированном Крыму снова ЧП: что известно

Пожары и взрывы в Крыму

Напомним, что в первой половине августа в Крыму произошла серия крупных возгораний на аэродромах с детонацией боеприпасов.

Ранее сообщалось, что 9 августа в Крыму прозвучали взрывы на авиабазе "Саки", где дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, совершающие налеты на материковую Украину. В Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме в оккупированном Крыму.

16 августа в Крыму снова прогремели взрывы. На этот раз их зафиксировали под Джанкоем, а также на аэродроме в Гвардейском.

Более детально о происшествиях можете узнать в материале РБК-Украина "Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на этот момент".

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