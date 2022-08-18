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В окупованому Криму знову НП: що відомо

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Четвер 18 серпня 2022 16:22
В окупованому Криму знову НП: що відомо Фото: у селі Сніжному на заході Криму виникла сильна пожежа (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Біля сіл Сніжне та Зайцеве Чорноморського району на заході Криму виникла сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Окупанти заявили, що причиною серйозного задимлення, яке було видно за кілька кілометрів, стало загоряння сухої трави. О 13:30 надійшло повідомлення про пожежу. Вогонь охопив площу в 250 квадратних метрів.

В окупованому Криму знову НП: що відомо

Пожежі та вибухи у Криму

Нагадаємо, що в першій половині серпня в Криму сталася серія великих загорянь на аеродромах з детонацією боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що 9 серпня в Криму прозвучали вибухи на авіабазі "Саки", де дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, що здійснюють нальоти на материкову Україну. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев'яти літаків на аеродромі в окупованому Криму.

16 серпня у Криму знову прогриміли вибухи. Цього разу їх зафіксували під Джанкоєм, а також на аеродромі у Гвардійському.

Більш детально про події можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Нові вибухи в окупованому Криму і знову з евакуацією: що відомо на цей момент".

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