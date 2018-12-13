В оккупированном Крыму арестовали активиста Бекирова

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Оккупационная власть избрала меру пресечения Бекирову в виде содержания под стражей на два месяца

Оккупационная власть в Крыму сегодня, 13 декабря, арестовала на два месяца крымского татарина Эдема Бекирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в Facebook.

Украинцу оккупационная власть избрала меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Эдему Бекирову избрали меру пресечения 2 месяца СИЗО... Для человека, который перенес в январе 2018 года сложную операцию на сердце (4 шунта) и со съемным протезом правой ноги, массой сопутствующих болезней, в том числе сахарный диабет, это как приговор к ежедневным пыткам с целью медленной смерти...", - написал Чубаров.

Напомним, при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря, был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров.

Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Был задержан около 8:30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами. Около 14:40 российские силовики вывезли Бекирова с контрольного пункта на административной границе Чонгар вглубь полуострова.

По словам очевидцев, при посадке мужчины в машину силовики упоминали город Джанкой, однако настоящее место нахождения Эдема Бекирова на данный момент неизвестно.

Сегодня Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с задержанием российскими силовиками крымскотатарского активиста.