В окупованому Криму заарештували активіста Бекірова

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Окупаційна влада обрала запобіжний захід Бекірову у вигляді утримання під вартою на два місяці

Окупаційна влада в Криму сьогодні, 13 грудня, заарештувала на два місяці кримського татарина Едема Бекірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова в Facebook.

Українцю окупаційна влада обрала запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Едему Бекірову обрали запобіжний захід 2 місяці СІЗО... Для людини, яка перенесла у січні 2018 року складну операцію на серці (4 шунта) і зі знімним протезом правої ноги, масою супутніх хвороб, у тому числі цукровий діабет, це як вирок до щоденних катуванням з метою повільної смерті...", - написав Чубаров.

Нагадаємо, при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня, був затриманий громадянин України, кримський татарин Едем Бекіров.

Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів. Був затриманий близько 8:30 ранку під час проходження ним паспортного контролю на території, контрольованій російськими окупантами. Близько 14:40 російські силовики вивезли Бекірова з контрольного пункту на адміністративному кордоні Чонгар вглиб півострова.

За словами очевидців, при посадці чоловіка в машину силовики згадували місто Джанкой, однак справжнє місце знаходження Бекірова на даний момент невідомо.

Сьогодні Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з затриманням російськими силовиками кримськотатарського активіста.