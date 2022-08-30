Фото: В окупованому Херсоні вдруге за добу чутно вибухи (Getty Images)

У вівторок після обіду, 30 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні вдруге прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно потужні вибухи", - йдеться у повідомленні. Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.