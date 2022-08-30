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В окупованому Херсоні вдруге за добу чутно вибухи

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Херсон, Вівторок 30 серпня 2022 18:20
В окупованому Херсоні вдруге за добу чутно вибухи Фото: В окупованому Херсоні вдруге за добу чутно вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок після обіду, 30 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні вдруге прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно потужні вибухи", - йдеться у повідомленні.

Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.

Нагадаємо, що в окупованому Херсоні прогримів вибух.

Вчора в окупованому Херсоні також пролунав вибух.

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