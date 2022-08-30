В окупованому Херсоні вдруге за добу чутно вибухи
Фото: В окупованому Херсоні вдруге за добу чутно вибухи (Getty Images)
У вівторок після обіду, 30 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні вдруге прогриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно потужні вибухи", - йдеться у повідомленні.
Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.
Нагадаємо, що в окупованому Херсоні прогримів вибух.
Вчора в окупованому Херсоні також пролунав вибух.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.