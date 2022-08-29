В оккупированном Херсоне прогремел взрыв

Во временно оккупированном Херсоне сегодня, 29 августа, прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Пока областные власти и военные не сообщают подробностей.

"В Херсоне был слышен звук мощного взрыва", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, сегодня стало известно, что украинские военные прорвали оборону оккупантов в Херсонской области.

Позже спикер Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк подтвердила, что "новости с фронта есть", однако призвала не сообщать детали военных операций.

В то же время военный эксперт Олег Жданов в комментарии РБК-Украина отметил, что ВСУ начали первые попытки прорыва вблизи Херсона, но пока об освобождении города речь не идет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.