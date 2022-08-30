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В оккупированном Херсоне прогремел взрыв

Новина українською →
Херсон, Вторник 30 августа 2022 09:39
В оккупированном Херсоне прогремел взрыв Фото: в Херсоне прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник утром, 30 августа, во временно оккупированном Херсоне прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрыли более детальной информации о происшествии.

По данным росСМИ, в Херсоне прогремело по меньшей мере пять взрывов.

При этом якобы работают российские силы ПВО, которые запустили не менее восьми ракет в небо над Херсоном.

"В небе видны следы от ракет систем ПВО, слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные 29 августа начали бои за Херсон.

Позже стало известно, что ВСУ отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.

О ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Деоккупация Херсонской области? Что происходит в регионе сейчас".

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