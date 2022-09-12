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В оккупированном Херсоне раздаются взрывы

Фото: в оккупированном Херсоне раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 12 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что прогремело около десяти взрывов. При этом в очередной раз заявляется о работе якобы российских систем ПВО.

До этого "власти" Херсонской области объявили воздушную тревогу в Новой Каховке, говоря об угрозе обстрелов города.

Обновлено (11:43)

"Власти" Херсонской области заявили, что украинские военные якобы нанесли удар по Антоновскому мосту. При этом добавив, что целью ударов ВСУ является якобы "паромная переправа для гражданских лиц".

Напомним, в Каховке Херсонской области российские оккупанты уже второй раз похитили из дома директора местной школы.

Кроме того, на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.

Добавим, что 10 сентября в Херсоне, вероятно, было уничтожено здание военкомата, где размещались российские военные.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, российские войска отступили с ранее занимаемых позиций в некоторых населенных пунктах Херсонской области.

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