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В окупованому Херсоні лунають вибухи

Фото: в окупованому Херсоні лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 12 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що прогриміло близько десяти вибухів. При цьому в черговий раз заявляється про роботу нібито російських систем ППО.

До цього" влада " Херсонської області оголосила повітряну тривогу в Новій Каховці, говорячи про загрозу обстрілів міста.

Оновлено (11: 43)

"Влада" Херсонської області заявила, що українські військові нібито завдали удару по Антонівському мосту. При цьому додавши, що метою ударів ЗСУ є нібито "поромна переправа для цивільних осіб".

Нагадаємо, у Каховці Херсонської області російські окупанти вже вдруге викрали з будинку директора місцевої школи.

Крім того, на окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили поліцейський режим. Порушникам погрожують розстрілом на місці.

Додамо, що 10 вересня у Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю військкомату, де розміщувалися російські військові.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, російські війська відступили з раніше займаних позицій в деяких населених пунктах Херсонської області.

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ХерсонВибухВійна Росії проти України