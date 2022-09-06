В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы
Фото: В оккупированном Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Во вторник вечером, 6 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
В настоящее время никакой официальной информации от властей по поводу взрывов не поступало. О жертвах и пострадавших также не известно.
Напомним, что прогремели вблизи Херсона мощные взрывы 6 сентября.
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