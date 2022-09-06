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Вблизи Херсона прогремели мощные взрывы

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Херсон, Вторник 06 сентября 2022 16:00
Вблизи Херсона прогремели мощные взрывы Иллюстративное фото: Вблизи Херсона прогремели мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 6 сентября, вблизи временно оккупированного Херсона прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Вблизи Херсона слышны звуки мощных взрывов": - говорится в сообщениях.

При этом в местных Telegram-пабликах сообщают, что за городом был зафиксирован "прилет". Виднеются черные клубы дыма.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные перешли в контрнаступление на "множественных направлениях", а не только на Херсон. Детали он отказался разглашать.

Отметим, подробнее о ситуации на южном направлении - в материале "Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления".

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