Вблизи Херсона прогремели мощные взрывы
Иллюстративное фото: Вблизи Херсона прогремели мощные взрывы (Getty Images)
Во вторник, 6 сентября, вблизи временно оккупированного Херсона прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Вблизи Херсона слышны звуки мощных взрывов": - говорится в сообщениях.
При этом в местных Telegram-пабликах сообщают, что за городом был зафиксирован "прилет". Виднеются черные клубы дыма.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные перешли в контрнаступление на "множественных направлениях", а не только на Херсон. Детали он отказался разглашать.
Отметим, подробнее о ситуации на южном направлении - в материале "Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления".