В окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи
Фото: В окупованому Херсоні прогриміли вибухи (Getty Images)
У вівторок ввечері, 6 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутні вибухи", - йдеться в повідомленні.
На цей час ніякої офіційної інформації від влади з приводу вибухів не надходило. Про жертви та постраждалих також не відомо.
Нагадаємо, що поблизу Херсона прогриміли потужні вибухи 6 вересня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.