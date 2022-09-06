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В окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи

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Херсон, Вівторок 06 вересня 2022 22:03
В окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи Фото: В окупованому Херсоні прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок ввечері, 6 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутні вибухи", - йдеться в повідомленні.

На цей час ніякої офіційної інформації від влади з приводу вибухів не надходило. Про жертви та постраждалих також не відомо.

Нагадаємо, що поблизу Херсона прогриміли потужні вибухи 6 вересня.

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