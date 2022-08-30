В окупованому Херсоні прогримів вибух

У вівторок вранці, 30 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні прогримів вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня розпочали бої за Херсон.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ відбили з-під російської окупації чотири села на півдні.

Про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Деокупація Херсонської області? Що відбувається в регіоні зараз".