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В окупованому Херсоні прогримів вибух

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Херсон, Вівторок 30 серпня 2022 09:39
В окупованому Херсоні прогримів вибух Фото: у Херсоні прогримів вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок вранці, 30 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні прогримів вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня розпочали бої за Херсон.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ відбили з-під російської окупації чотири села на півдні.

Про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Деокупація Херсонської області? Що відбувається в регіоні зараз".

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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