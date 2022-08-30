В окупованому Херсоні прогримів вибух
Фото: у Херсоні прогримів вибух (Getty Images)
У вівторок вранці, 30 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні прогримів вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.
Нагадаємо, українські військові 29 серпня розпочали бої за Херсон.
Пізніше стало відомо, що ЗСУ відбили з-під російської окупації чотири села на півдні.
Про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Деокупація Херсонської області? Що відбувається в регіоні зараз".