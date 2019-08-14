В оккупированном Донецке в ДТП погибли дети

Фото: ДТП в Донецке (www.ostro.org)

Автомобиль Geely столкнулся с маршруткой

В Донецке в результате ДТП погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Об этом сообщается на сайтах оккупационной администрации Донецка.

Согласно сообщениям, 13 августа легковой автомобиль Mazda-6, в котором находилось пять человек, столкнулся с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем Geely, в котором было шесть человек, из них трое детей. После этого автомобиль Geely столкнулся с движущимся автомобилем "Рута" маршрутного такси.

В результате до прибытия скорой медицинской помощи скончались двое детей из автомобиля Geely: мальчик 2013 и девочка 2012 годов рождения.

Прибывшие на место ДТП спасатели эвакуировали из автомобиля Geely пострадавшую женщину и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.

Водитель маршрутного такси и пассажиры не пострадали.

Вечером в больнице от полученных травм скончались два человека: пассажиры автомобиля Mazda: мужчина 1991 года рождения и женщина, приблизительно 35 лет, анкетные данные устанавливаются. Также с травмами различной степени тяжести госпитализировано 6 пострадавших, из них один ребенок.

Как сообщало РБК-Украина, 12 августа в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Напомним, 11 августа в Киевской области в результате ДТП погибли два человека, еще 13 пострадали. Авария с участием легкового авто и микроавтобуса произошла в районе Глевахи Васильковского района.