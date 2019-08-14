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В окупованому Донецьку в потрійному ДТП загинули діти

Новини » Надзвичайні події    14.08.2019 - 10:43
В окупованому Донецьку в потрійному ДТП загинули діти
Фото: ДТП в Донецьку (www.ostro.org)

Автомобіль Geely зіткнувся з маршруткою

У Донецьку в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули чотири людини: двоє дітей і двоє дорослих. Про це повідомляється на сайтах окупаційної адміністрації Донецька.

Згідно з повідомленнями, 13 серпня легковий автомобіль Mazda-6, в якому знаходилося п'ятеро осіб, зіткнувся з легковим автомобілем Geely, у якому було шість осіб, з них троє дітей. Після цього автомобіль Geely зіткнувся з автомобілем "Рута" маршрутного таксі.

У результаті до прибуття швидкої медичної допомоги померли двоє дітей з автомобіля Geely: хлопчик 2013 і дівчинка 2012 років народження.

Рятувальники евакуювали з автомобіля Geely постраждалу жінку і передали її працівникам швидкої медичної допомоги. Водій маршрутного таксі і пасажири не постраждали.

Ввечері в лікарні від отриманих травм померли дві людини: пасажири автомобіля Mazda: чоловік 1991 року народження і жінка приблизно 35 років, анкетні дані встановлюються. Також з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано 6 постраждалих, з них одна дитина.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 серпня в Одеській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди з участю трьох автомобілів загинули чотири людини, ще двоє постраждали.

Нагадаємо, 11 серпня в Київській області у результаті ДТП загинули дві людини, ще 13 постраждали. Аварія за участю легкового авто та мікроавтобуса сталася в районі Глевахи Васильківського району.

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