В Донецкой области без воды остались 11 тысяч человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В селе Свято-Покровское из-за непогоды произошло отключение электроснабжения насосной станции

В населенном пункте Свято-Покровское Бахмутского района Донецкой области в результате непогоды без воды осталось 11 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациями (ГСЧС).

Сообщается, что 30 июля в селе Свято-Покровское в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тыс. абонентов.

Проведение ремонтных работ запланировано на 31 июля.

Напомним, состоянием на утро среды обесточенными в результате непогоды в Украине из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются 53 населенных пункта в пяти областях. По состоянию на 7:00 31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 53 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 44, Одесская - 4, Запорожская - 2, Луганская - 2, Киевская - 1.

РБК-Украина писало, что погода в Украине сегодня 31 июля ухудшится, в частности в центральных, южных и восточных областях страны ожидаются грозы и шквалы. По прогнозам Укргидрометцентра сегодня в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м / с (первый уровень опасности, желтый).