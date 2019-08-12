В Одесской области в ДТП погибли четыре человека

Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

В ДТП в Одесской области также пострадали еще два человека

В Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

По сообщению полиции, 12 августа около 12:00 на участке автодороги Татарбунары-Вилково вблизи села Струмок произошло столкновение между тремя легковыми автомобилями, в результате которого погибли четыре человека. Еще двое были госпитализированы с различными травмами.

"Предварительно установлено, что автомобиль "Фиат" во время обгона совершил столкновение с автомобилем "Тойота", который двигался на встречной полосе. Также незначительные механические повреждения получил "Фольксваген", который двигался позади "Тойоты", - сообщили в полиции.

Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Напомним, вчера РБК-Украина сообщало, что в Киевской области в результате ДТП погибли два человека, еще 13 пострадали. Авария с участием легкового авто и микроавтобуса произошла в районе Глевахи Васильковского района.

Отметим, сегодня утром во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро людей. Среди пострадавших - восьмилетняя девочка.