"Выборы" в "ЛНР" и "ДНР": людей запугиванием заставляют идти голосовать

Фото: Павел Лисянский (uacrisis.org)

Россия делала финансовые вливания на так называемые незаконные выборы

Жителей оккупированной территории Донбасса запугиванием заставляют идти на предстоящие так называемые "выборы". Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

"Там (на оккупированных территориях, - ред.) уже давно работают консультанты и политтехнологи России. Их основной месседж - "единство в России". По задумке, конечно, им очень важна массовость на этих так называемых выборах", - рассказал он.

Сам Лисянкий сообщил, что эти "выборы" не признает и полностью отрицает.

"Я считаю, что нет никаких "выборов" и мы их никак не признаём", - сказал он.

Лисянский добавил, что оккупанты "заранее всем сказали, за кого именно надо голосовать".

"Все работает через обычную схему. Они заранее всем сказали, за кого именно надо голосовать. Там все будет разыграно завтра по подготовленной схеме. Им поставлена задача кого и как привлечь к участию", - добавил он.

По его словам, на оккупированных территориях Донбасса людей запугивают и заставляют идти голосовать.

"К примеру, приходят сотрудники МГБ в школу и сообщают, что на выборы надо обеспечить такое-то и такое-то количество участников. В случае невыполнения угрожают, в том числе открытием уголовных дел. Да, это реальные случаи. Так и есть, что запугивают людей, заставляют людей идти на выборы. Насколько мне известно, они (НВФ, - ред.) взяли базу данных 2014 года по избирателям и рассылают приглашения", - добавил он.

Лисянский также отметил, что РФ делала финансовые вливания на так называемые незаконные выборы.

"Они (Россия, - ред.) туда наличные завезли и все. Они через гумконвой деньги завозят. К примеру, приезжает российский гумконвой, а через несколько дней людям выплачивают пенсии и зарплаты", - резюмировал он.

Напомним ранее, глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что ЕС считает "выборы", которые должны состояться 11 ноября в "ЛНР" и "ДНР", незаконными и нелегитимными и не признает их результатов.