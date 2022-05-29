На оккупированном Донбассе мобилизованные устроили перестрелку с военными РФ

На оккупированном Донбассе мужчины, которых пытаются принудительно отправить на войну в Украину, не хотят воевать на стороне РФ и массово сопротивляются. Дело доходит даже до вооруженных стычек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи человек сложили оружие", - добавила уполномоченная.

По словам Денисовой, "военный прокуратор" ОРДО разогнал недовольных, но это лишь обострило ситуацию.

"Уже были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что в РФ продолжают скрытую мобилизацию, отправляя на фронт курсантов. Также проводятся скрытые агитационные мероприятия, чтобы восстановить утраченные резервы.

Напомним, что тотальный призыв может спровоцировать панику среди населения России. Ведь по законодательству РФ, предусмотрена блокировка всех электронных карт и счетов военнообязанных после оглашения мобилизации.

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