В РФ продолжают скрытую мобилизацию: на фронт отправляют курсантов, - разведка

Оккупанты отправляют на войну выпускников училищ и начинают борьбу за передел власти. Проводят скрытые агитационные мероприятия, чтобы восстановить утраченные резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины .

По данным украинской разведки, пока отсутствуют признаки намерений Кремля завершить войну в Украине в ближайшее время. Зато продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

Подобным образом пополняется состав десантных подразделений, которые понесли значительные потери на фронте. В частности, из запланированного на 25 июня выпуска "Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Маргелова" большинство выпускников запланировано сразу отправить в районы оперативного назначения на территории Украины.

Также известно, что в войне против Украины ВС РФ уже привлекли почти 45% количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 по 6000). Часть осталась стремятся сохранить для логистического обеспечения в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций. Сейчас парк автомобильной техники оккупанты пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.

Пробуксовка "специальной военной операции" стало катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности в Генеральном штабе.

Расхождение и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в российском истеблишменте положить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния.