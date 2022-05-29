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На окупованому Донбасі мобілізовані вчинили стрілянину з військовими РФ

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Донбас, Неділя 29 травня 2022 16:31
На окупованому Донбасі мобілізовані вчинили стрілянину з військовими РФ Фото: мобілізовані влаштували стрілянину з військовими РФ на окупованому Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На окупованому Донбасі чоловіки, яких намагаються примусово відправити на війну в Україну, не хочуть воювати за РФ і масово опираються. Справа доходить навіть до збройних сутичок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями", - розповіла вона.

За словами Денісової, "військова прокуратора" ОРДО розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію.

"Правозахисники повідомляють, що за останні два тижні в лавах "армії" ОРДЛО тисячі людей склали зброю", - додала уповноважена.

Раніше повідомлялося, що у РФ продовжують приховану мобілізацію, відправляючи на фронт курсантів. Також проводяться приховані агітаційні заходи, щоб відновити втрачені резерви.

Нагадаємо, що тотальний заклик може спровокувати паніку серед населення Росії. Адже за законодавством РФ, передбачено блокування всіх електронних карт і рахунків військовозобов'язаних після оголошення мобілізації.

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