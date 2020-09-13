ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оккупация Крыма нанесла Украине около 1 трлн гривен убытков, - Офис генпрокурора

Автор: Дмитрий Левицкий

Российская аннексия Крыма нанесла Украине уже около 1 триллиона гривен убытков. Об этом свидетельствуют данные материалов уголовных производств по факту оккупации Крымского полуострова.

Самые читаемые новости

Такое заявление сделал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

По его словам, сумма убытков не зафиксирована и будет расти.

"Очевидно, это не зафиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", - отметил он.

Напомним, ранее представительство президента Украины в Крыму возложило на Россию ответственность за водоснабжение на территории оккупированного полуострова.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, какими путями и методами Киев планирует возвращать оккупированный Россией Крым.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский просил ОБСЕ уделять больше внимания оккупированном Крыму.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГПУКрымубытки