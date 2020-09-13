У Зеленского возложили на Россию ответственность за воду в Крыму

Фото: Антон Кориневич (president.gov.ua)

Вопрос обеспечения водой жителей Крыма возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта. Россия должна обеспечить гражданское население оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами.

Об этом заявили в представительстве президента Украины в Крыму.

В своем заявлении представительство ссылается на нормы международного гуманитарного права, в частности, часть первую статьи 55 четвертой Женевской конвенции, которая предусматривает, что государство-оккупант обязано с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания, медицинскими материалами и другими припасами.

Кроме того, статья 60 этой же конвенции предусматривает, что предоставление гуманитарной помощи третьими сторонами не освобождает государство-оккупанта от этих обязательств.

Как объясняют в представительстве, обеспечение водоснабжением Крыма является довольно дорогостоящим мероприятием для России, поэтому она пытается с помощью давления склонить Украину к восстановлению водоснабжения на оккупированный полуостров.

"Однако Украина не должна решать проблемы, которые встают перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины", - отметили в представительстве.

Напомним, ООН тоже считает Россию ответственной за обеспечение жителей оккупированного Крыма питьевой водой.

Кроме того, в Минреинтеграции утверждают, что Россия фактически отбирает воду у простых жителей оккупированного Крыма для нужд своей армии.