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Окупація Криму завдала Україні близько 1 трлн гривень збитків, - Офіс генпрокурора

Автор: Дмитро Левицький

Російська анексія Криму завдала Україні вже близько 1 трильйона гривень збитків. Про це свідчать дані матеріалів кримінальних проваджень за фактом окупації Кримського півострову.

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Таку заяву зробив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, сума збитків не зафіксована та буде зростати.

"Очевидно, це не зафіксована сума, адже агресія РФ триває, як тривають і порушення прав громадян на окупованих територіях півострова та Донбасу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше представництво президента України в Криму поклало на Росію відповідальність за водопостачання на території окупованого півострову.

Крім того, в Міністерстві закордонних справ України розповіли, якими шляхами та методами Київ планує повертати окупований Росією Крим.

Додамо, президент України Володимир Зеленський просив ОБСЄ приділяти більше уваги окупованому Криму.

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