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Зеленский просит ОБСЕ уделять больше внимания оккупированному Крыму

Киев, Пятница 11 сентября 2020 16:27
Зеленский просит ОБСЕ уделять больше внимания оккупированному Крыму
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ будет больше внимания уделять оккупированному Крыму. По его словам, мандат миссии распространяется на всю территорию Украину.

Об этом сообщает сайт президента по итогам переговоров с главой ОБСЕ Эди Рамой.

Сообщается, что собеседники отметили важность полного доступа миссии ОБСЕ на весь неподконтрольный Донбасс. Кроме того, президент Украины напомнил, что мандат миссии не ограничивается Донбассом.

"Зеленский обратил внимание на ожидания Украины, что мониторинговая миссия будет уделять должное внимание также ситуации в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе", - говорится в сообщении.

Отметим, международное сообщество периодически обращается с призывами к Российской Федерации допустить наблюдателей ОБСЕ в Крым. Российская сторона объясняет отказ тем, что мандат миссии распространяется на территорию Украины, а Крым якобы "является российской территорией".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что те, кто допустил легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность.

А вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что вопрос о международной площадке по деоккупации Крыма находится на серьезном марше.

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