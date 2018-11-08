Окупаційна влада Донбасу активно агітує населення голосувати на "виборах", - ГУР

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Окупаційні адміністрації Донбасу намагаються вплинути на громадську думку населення, аби "вибори" можна було назвати легітимними

Російські окупаційні адміністрації на Донбасі активно агітують населення прийти на "вибори" 11 листопада та намагаються вплинути на громадську думку. Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Міноборони Дмитра Гуцуляка.

Зокрема, за даними Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, у таких спосіб бойовики намагаються усіма способами "легітимізувати" результати "виборів". У громадських місцях проводиться агітація з метою змінити громадську думку про завчасно визначені російською владою результати "голосування".

"Для забезпечення високої присутності на виборах окупаційною владою прийнято рішення про реалізацію під час голосування товарів першої необхідності, продуктів та дефіцитних медикаментів зі складів з гуманітарною допомогою поблизу "виборчих дільниць" за зниженими цінами", - сказав Гуцуляк.

Проте, як зазначає розвідка, місцеві мешканці не бажають брати участь у псевдоголосуванні та висловлюють негативне ставлення до "виборів". У свою чергу бойовики, з метою недопущення поширення протестних настроїв, приводять російські окупаційні війська до вищих ступенів бойової готовності. Також їм заборонено брати відпустки до 12 листопада.

"У з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК ЗС РФ, у взаємодії з підрозділами т.зв. "МВС" окупантів, відпрацьовуються питання їх спільного застосування для протидії можливим проявам громадської непокори та забезпечення нібито "високого рівня волевиявлення", - додав Гуцуляк.

Також окупаційні адміністрації видали розпорядження про заборону фото та відео зйомки, аби не допустити витоку інформації про реальні результати "виборів". Відомо, що після їх проведення списки виборців заплановано здати представникам "служби захисту державної таємниці" та засекретити.

Нагадаємо, у посольстві США в Україні закликали Російську Федерацію скасувати так звані "вибори" на окупованому Донбасі 11 листопада. Раніше посольство США закликало жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не брати участь в так званих "виборах".

Додамо, що під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 6 листопада 2018 російська сторона офіційно заявила, що визнає результати "виборів" в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).