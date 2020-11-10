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Оккупанты завершили строительство своих КПВВ в районе Счастья и Золотого

Луганск, Вторник 10 ноября 2020 15:42
Оккупанты завершили строительство своих КПВВ в районе Счастья и Золотого
Фото: КПВВ на Донбассе (lug-info.com)
Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть так называемой "Луганской народной республики" завершила строительство своих контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в районе Счастья и Золотого. Строительство завершено в полном объеме.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"В выполнение минских соглашений … в полном объеме завершены работы по строительству пунктов пропуска Луганск - Счастье и Первомайск - Золотое", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня стороны проводят очередной раунд переговоров на уровне Трехсторонней контактной группы по мирному урегулировании ситуации на Донбассе. Ожидается, что будет также урегулирован вопрос работы КПВВ.

Напомним, украинская сторона возобновила работу своих КПВВ сегодня, 10 ноября. Однако, как стало известно, людей, которые пытались попасть на оккупированный Донбасс через пункт пропуска "Золотое", боевики не пропустили.

По состоянию на сегодня фактический пропуск осуществляется лишь через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская", остальные шесть КПВВ блокируются боевиками.

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