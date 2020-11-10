Боевики не пропустили людей, которые сегодня пересекли КПВВ "Счастье"

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Пророссийские боевики отказались пропускать людей, которые после открытия КПВВ "Счастье" пытались попасть на оккупированный Донбасс. Их развернули без объяснения причин.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что сегодня все, кто были оформлены на выезд в КПВВ "Счастье", вернулись из-за отказа пропускать их со стороны представителей незаконных вооруженных формирований. Украинская сторона отправила автобус за шестью людьми, еще двое вернулись самостоятельно.

"Сейчас желающих выбывать на временно оккупированную территорию в КПВВ "Счастье" нет", - говорится в сообщении.

Также пограничники отметили, что со стороны оккупированных районов Луганской области не прибыл ни один человек.

Напомним, сегодня Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе несмотря на то, что представители оккупационных властей отказались открыть свои пункты пропуска. Украинские КПВВ работают ежедневно с 08:00 до 16:00.

Сегодня также продолжились переговоры на уровне подгрупп ТКГ, которые, в том числе, обсуждают вопросы полноценной работы пунктов пропуска.