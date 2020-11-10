ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Окупанти завершили будівництво КПВВ в районі Щастя і Золотого

Луганськ, Вівторок 10 листопада 2020 15:42
Окупанти завершили будівництво КПВВ в районі Щастя і Золотого
Фото: КПВВ на Донбасі (lug-info.com)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" завершила будівництво своїх контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі Щастя і Золотого. Будівництво завершено в повному обсязі.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

"На виконання мінських угод ... в повному обсязі завершено роботи з будівництва пунктів пропуску Луганськ - Щастя і Первомайськ - Золоте", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні сторони проводять черговий раунд переговорів на рівні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванні ситуації на Донбасі. Очікується, що буде також врегульовано питання роботи КПВВ.

Нагадаємо, українська сторона відновила роботу своїх КПВВ сьогодні, 10 листопада. Однак, як стало відомо, людей, які намагалися потрапити на окупований Донбас через пункт пропуску "Золоте", бойовики не пропустили.

Станом на сьогодні фактичний пропуск здійснюється лише через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", решта шість КПВВ блокуються бойовиками.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство СчастьеЗолотоеКПВВ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся