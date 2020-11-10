Окупанти завершили будівництво КПВВ в районі Щастя і Золотого

Фото: КПВВ на Донбасі (lug-info.com)

Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" завершила будівництво своїх контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі Щастя і Золотого. Будівництво завершено в повному обсязі.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

"На виконання мінських угод ... в повному обсязі завершено роботи з будівництва пунктів пропуску Луганськ - Щастя і Первомайськ - Золоте", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні сторони проводять черговий раунд переговорів на рівні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванні ситуації на Донбасі. Очікується, що буде також врегульовано питання роботи КПВВ.

Нагадаємо, українська сторона відновила роботу своїх КПВВ сьогодні, 10 листопада. Однак, як стало відомо, людей, які намагалися потрапити на окупований Донбас через пункт пропуску "Золоте", бойовики не пропустили.

Станом на сьогодні фактичний пропуск здійснюється лише через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", решта шість КПВВ блокуються бойовиками.