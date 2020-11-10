На Донбассе боевики блокируют пропуск граждан на шести из семи КПВВ

Фото: КПВВ на Донбассе (mvs.gov.ua)

На Донбассе фактический пропуск граждан осуществляется лишь через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская". Остальные шесть КПВВ блокируются боевиками.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Все семь КПВВ на Донбассе с украинской стороны возобновили работу сегодня с 8:00. В Донецкой области не фиксируется прибытие граждан как со стороны подконтрольной, так и оккупированной территорий.

"В КПВВ в пределах Донецкой области "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка" и "Майорское" пока не фиксируется прибытия граждан с оккупированной территории, скорее всего из-за блокирования пропуска представителями ОРДО. Кроме того, из-за опасений в отказе в пропуске незаконными вооруженными формированиями не фиксируется прибытия людей для пересечения линии разграничения в направлении оккупированной территории", - сообщили пограничники.

В Луганской области возобновили пропуск граждан три КПВВ - "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое". Однако боевики пока не пропускают людей через пункты пропуска "Счастье" и "Золотое".

По состоянию на 10:00 пограничники в КПВВ "Станица Луганская" оформили 49 человек на вход из временно оккупированной территории и 51 - на выход. Через КПВВ "Золотое" украинская сторона пропустила одно транспортное средства и 2 человека, однако боевики автомобиль не пропустили и вернули на подконтрольную территорию. Также 8 человек, в том числе 2 детей, оформили на выход в КПВВ "Счастье". При этом пограничники не исключают, что граждане будут возвращены боевиками.

Напомним, с 10 ноября Украина планировала возобновить пропуск граждан через все семь КПВВ на Донбассе. Среди них и два новых пункта пропуска - "Счастье" и "Золотое". Все КПВВ будут работать по графику с 8 до 16.

Как писало РБК-Украина, вчера боевики заявили, что не будут открывать пропуск через КПВВ "Счастье" и "Золотое". Оккупанты считают, что открытие этих КПВВ не было согласовано с ними.

После этого украинская делегация в ТКГ обвинила Россию в срыве открытия новых КПВВ.