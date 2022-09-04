Оккупанты затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт, - Гайдай

"Наши шахты, несмотря на всю пропаганду еще со времен Януковича, были дотационные. И сейчас оккупанты их вообще позатапливали, мужчин покидали на фронт... Мы не восстановим эту отрасль в том виде, котором она была. Но все же надо работать в этом направлении", - сказал он.

Гайдай отметил, что крупные предприятия Луганской области очень затратны в энергетическом плане, поэтому нет целесообразности их восстанавливать. Кроме того, немалое количество этих предприятий, по его словам, оккупанты порезали на металлолом.

Также он добавил, что Лисичанский нефтеперерабатывающий завод не будет работать так, как раньше, потому что он работал от трубы, шедшей из России.

При этом Гайдай считает, что перспектива инвестировать в регион есть, иностранные партнеры могут открывать предприятия в Луганской области в будущем.