ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области более 200 правоохранителей перешли на сторону врага, - прокуратура

Новина українською →
Украина, Пятница 26 августа 2022 18:18
В Луганской области более 200 правоохранителей перешли на сторону врага, - прокуратура Фото: в Луганской области более 200 правоохранителей перешли на сторону врага (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители рассказали, что на оккупированной территории Луганской области им удалось обнаружить более 240 бывших коллег, которые перешли на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской областной прокуратуры.

Начальник отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей ТУ ГБР Луганской областной прокуратуры Евгений Саенко заявил, что с начала войны на территории Луганской области выявлено свыше 400 фактов колабораційної деятельности.

"Только ГБР за период войны на Луганской области зарегистрировано 241 уголовное производство в отношении работников правоохранительных органов, которые изменили присяге и начали работать на страну-агрессора", - говорится в заявлении.

Прокуроры сообщили о подозрении в государственной измене 58 лицам, среди которых подавляющее большинство это полицейские. Также среди правонарушителей есть работники прокуратуры, таможенники, налоговики, судьи и спасатели.

Напомним, что в Украине сообщили о подозрении 5 колаборантам Луганской области, которые занимаются в создании органов оккупационной власти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война в Украине
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать