Окупанти затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт, - Гайдай

"Наші шахти, незважаючи на всю пропаганду ще з часів Януковича, були дотаційні. І зараз окупанти їх взагалі позатоплювали, чоловіків покидали на фронт... Ми не відновимо цю галузь у тому вигляді, якому вона була. Але все ж таки треба працювати в цьому напрямку", - сказав він.

Гайдай зазначив, що великі підприємства Луганської області дуже затратні в енергетичному плані, тому немає доцільності їх відновлювати. Крім того, чималу кількість цих підприємств, за його словами, окупанти порізали на металобрухт.

Також він додав, що Лисичанський нафтопереробний завод не працюватиме так, як раніше, бо він працював від труби, що йшла з Росії.

При цьому Гайдай вважає, що перспектива інвестувати в регіон є, іноземні партнери можуть відкривати підприємства в Луганській області у майбутньому.