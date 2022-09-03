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В Кременной уничтожили более 300 оккупантов вместе с техникой, - Гайдай

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Украина, Суббота 03 сентября 2022 16:00
В Кременной уничтожили более 300 оккупантов вместе с техникой, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

ВСУ нанесли удары по оккупированной Кременной, в результате чего удалось уничтожить более 300 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"У нас несколько дней подряд в Кременной что-то происходит. Какие-то постоянные "хлопки"", - заявил Гайдай.

По его словам, за последние несколько дней потери российской армии достигли более 300 человек. Также украинским военным удалось уничтожить военную технику, которая была размешана рядом.

Напомним, что ранее на базе россиян в Сватово случились мощные взрывы и пожар.

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