В Кременной уничтожили более 300 оккупантов вместе с техникой, - Гайдай

ВСУ нанесли удары по оккупированной Кременной, в результате чего удалось уничтожить более 300 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"У нас несколько дней подряд в Кременной что-то происходит. Какие-то постоянные "хлопки"", - заявил Гайдай. По его словам, за последние несколько дней потери российской армии достигли более 300 человек. Также украинским военным удалось уничтожить военную технику, которая была размешана рядом.