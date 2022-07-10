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Оккупанты застряли в районе Белогоровки, - Гайдай

Новина українською →
Луганская область, Воскресенье 10 июля 2022 20:16
Оккупанты застряли в районе Белогоровки, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные застряли в районе Белогоровки Луганской области. Украинские защитники дают им отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире Freeдом.

Кроме того, он сказал, что украинские военные уничтожили большое количество артиллерийских складов россиян за последние несколько дней.

Гайдай добавил, что оккупанты столкнулись с логистической проблемой, в частности, с подвозом боеприпасов.

"И видно, что уменьшается количество атак и обстрелов, ведь у них все взаимосвязанно - они без артиллерии не могут ни одного метра пройти", - сказал он.

По словам главы Луганской ОВА, россияне думали, что Белогоровка - это промежуточное село, которое они быстро пройдут, и двинуться в сторону Славянска и частично Бахмута.

Напомним, еще 5 июля российские войска пытались штурмовать Белогоровку, но украинские военные отразили наступление.

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