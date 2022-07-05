ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты снова попытались штурмовать Белогоровку: что известно

Новина українською →
Луганск, Вторник 05 июля 2022 10:55
Оккупанты снова попытались штурмовать Белогоровку: что известно Фото: оккупанты снова попытались штурмовать Белогоровку (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты пытаются выйти на административную границу Луганской области. В частности, враг пошел на штурм Белогоровки, но ВСУ отразили наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Белогоровке украинские военные отразили штурмовые действия противника, оккупанты отошли. Основные усилия орков сосредоточены на установлении контроля на территории Луганской области в пределах административных границ", - заявил Гайдай.

Он отметил, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты.

Также он рассказал, что на захваченных территориях оккупанты уже устанавливают свои порядки.

"Рассказывают чушь об открытии школ с 1 сентября, быстрое возобновление коммуникаций. Это все ложь, то же было в Мариуполе - все видели, как бежала вода разрушенными домами. Единственное, на что способны рашисты - это терроризировать местное население. Орки уже ищут активистов и семьи военных, в этом помогают коллаборанты", - сообщил Гайдай.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что российские войска еще не вышли на границу Луганской области.

Также, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, захват Лисичанска - это последний крупный успех российской армии в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война в Украине
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности