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Окупанти застрягли в районі Білогорівки, - Гайдай

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Луганська область, Неділя 10 липня 2022 20:16
Окупанти застрягли в районі Білогорівки, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові застрягли в районі Білогорівки Луганської області. Українські захисники дають їм відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі Freeдом.

Крім того, він сказав, що українські військові знищили велику кількість артилерійських складів росіян за останні кілька днів.

Гайдай додав, що окупанти зіткнулися з логістичною проблемою, зокрема, з підвезенням боєприпасів.

"І видно, що зменшується кількість атак і обстрілів, адже у них все взаємопов'язано - вони без артилерії не можуть жодного метра пройти", - сказав він.

За словами голови Луганської ОВА, росіяни думали, що Білогорівка - це проміжне село, яке вони швидко пройдуть, і рушать в бік Слов'янська і частково Бахмута.

Нагадаємо, ще 5 липня російські війська намагалися штурмувати Белогорівку, але українські військові відбили наступ.

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Луганськ Війна Росії проти України
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