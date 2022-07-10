Окупанти застрягли в районі Білогорівки, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі Freeдом.

Крім того, він сказав, що українські військові знищили велику кількість артилерійських складів росіян за останні кілька днів.

Гайдай додав, що окупанти зіткнулися з логістичною проблемою, зокрема, з підвезенням боєприпасів.

"І видно, що зменшується кількість атак і обстрілів, адже у них все взаємопов'язано - вони без артилерії не можуть жодного метра пройти", - сказав він.

За словами голови Луганської ОВА, росіяни думали, що Білогорівка - це проміжне село, яке вони швидко пройдуть, і рушать в бік Слов'янська і частково Бахмута.